Нападник Барселони Ліонель Мессі втратив у ціні велику суму. Тепер вона менша за 100 мільйонів.

Авторитетний ресурс Transfermarkt здійснив черговий перерахунок трансферної вартості футболістів. Для Іспанії головною подією стало подешевшання Ліонеля Мессі аж на 20 млн євро. Тепер його вартість оцінюють у 80 млн.

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Такі зміни позбавили 33-річного аргентинця місця у першій трійці найдорожчих гравців Ла Ліги. Перші два місця рейтингу посідають гравці Атлетіко – Жоау Феліш (110) та Ян Облак (99). Третім став каталонець Ансу Фаті (88). Найдорожчим гравцем світу залишився Кіліан Мбаппе (180).

"Мессі поступово наближається до завершальних років своєї кар'єри, а Барселона переживає інституційну кризу. Майже через 10 років, протягом яких він мав вартість вище 100 мільйонів євро, Лео зазнав падіння на 20 млн", – цитує менеджера Transfermarkt Тобіаса Бласейо Marca.

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