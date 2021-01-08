Нападающий Барселоны Лионель Месси существенно потерял в цене. Теперь аргентинец не стоит даже 100 миллионов.

Авторитетный ресурс Transfermarkt сделал очередной перерасчет трансферной стоимости футболистов. Для Испании главным событием стало удешевление Лионеля Месси аж на 20 млн евро. Теперь его стоимость оценивается в 80 млн.

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Такие изменения лишили 33-летнего аргентинца места в первой тройке самых дорогих игроков Ла Лиги. Первые два места рейтинга занимают игроки Атлетико – Жоау Фелиш (110) и Облак (99). Третьим стал каталонец Ансу Фати (88). Самым дорогим игроком мира остался Килиан Мбаппе (180).

"Месси постепенно приближается к завершающим годам своей карьеры, а Барселона переживает институционный кризис. Супстя почти 10 лет, в течение которых он имел стоимость выше 100 млн евро, Лео пережил падение на 20 млн", – цитирует менеджера Transfermarkt Тобиаса Бласейо Marca.

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