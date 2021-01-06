Одним з ключових критеріїв є вік гравця і термін чинного контракту, тому окремі зірки отримали сенсаційно низькі позиції.

Пеле однією публікацією в Instagram принизив досягнення Мессі і Роналду

Відразу кидається в очі зміна лідера. Кіліан Мбаппе через "коротку" угоду з ПСЖ (до літа 2022-го) звалився з першої сходинки на п'яту (149,4 млн євро). На вершині тепер зірка Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд, якого оцінили у 165,6 млн. До п'ятірки також потрапили Ерлінг Холанд (152 млн), Трент Александер-Арнольд (151,6 млн) та Бруну Фернандеш (151,1 млн).

Ліонель Мессі через 5 місяців стане вільним агентом, але таки заповз у топ-100 – 54 млн і 97 сходинка. Старшому на два роки Кріштіану Роналду пощастило менше – 47 млн і лише 131 місце. CIES оновлює свій рейтинг кожні півроку, тому великих змін слід очікувати і в наступному списку.

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