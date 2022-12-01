"Було складно, бо ми грали проти команди не нашого рівня. Вони можуть тримати м'яч протягом 90 хвилин і навіть не підпустити нас до нього. Грати проти таких команди круто, і хоча б один раз зі ста ти можеш перемогти. Сьогодні ми програли – але, схоже, я вперше в житті радий поразці. Вся моя сім'я зараз сидить у Варшаві та дивиться гру – мама, дружина, син. Я люблю тебе, Ліаме. Тато поки не приїде додому!

ЧС-2022: Мессі емоційно відреагував на незабитий пенальті у грі з Польщею

Я одразу сказав арбітру, що торкнувся Мессі рукою по обличчю, але це було побіжно. Сказав судді, що був контакт, але не вважаю, що буде пенальті. Він вирішив інакше, і це нормально, я зміг показати себе. Зараз я можу сказати, що знав, куди проб'є Мессі, але тоді не був так певен. Лео дивиться на воротаря на одних пенальті та сильно б'є – на інших. Знав, що якби він і збирався завдати сильного удару, то він був би лівіше за мене. Я щасливий, бо цей пенальті допоміг. Відчуваю велике задоволення. Я був у боргу перед командою.

Ми говорили з Лео, поки судді ухвалювали рішення щодо пенальті, і я сказав Мессі, що ставлю 100 євро на те, що його не призначать. Тож я програв парі. Не знаю, чи це дозволено на чемпіонаті світу. Можливо, мене за це забанять, але мені однаково. Я не платитиму йому. Яка йому справа до 100 євро, у нього і так вистачає грошей", – сказав Щенсни в ефірі TVP Sport.

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