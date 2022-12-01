"Я розгніваний через те, що не забив пенальті, але після цієї моєї помилки команда вийшла сильнішою. ​​Ми знали, що як тільки заб’ємо, це змінить гру.

Нереалізований пенальті у виконанні Мессі у відеоогляді матчу Польща – Аргентина – 0:2

Попередній матч проти Мексики дав нам багато спокою, і ми вийшли на поле з думкою, що повинні перемогти", – наводить слова Мессі офіціний сайт Аргентинської футбольної асоціації.

Поєдинок проти Польщі став персональним провалом для Лео, який не зміг переграти Войцеха Щенсни з 11-метрової позначки. Додамо, що поляк відбив вже другий пенальті на цьому чемпіонаті світу.

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