ЧС-2022: Мессі емоційно відреагував на незабитий пенальті у грі з Польщею
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі висловився щодо нереалізованого пенальті в поєдинку 3-го туру групового етапу ЧС-2022.
"Я розгніваний через те, що не забив пенальті, але після цієї моєї помилки команда вийшла сильнішою. Ми знали, що як тільки заб’ємо, це змінить гру.
Нереалізований пенальті у виконанні Мессі у відеоогляді матчу Польща – Аргентина – 0:2
Попередній матч проти Мексики дав нам багато спокою, і ми вийшли на поле з думкою, що повинні перемогти", – наводить слова Мессі офіціний сайт Аргентинської футбольної асоціації.
Поєдинок проти Польщі став персональним провалом для Лео, який не зміг переграти Войцеха Щенсни з 11-метрової позначки. Додамо, що поляк відбив вже другий пенальті на цьому чемпіонаті світу.
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