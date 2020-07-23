Мессі та Суарес відриваються на Ібіці – Антонелла вразила ідеальним тілом

Mykhailo_Yukhymenko — 21:00 0
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Show must go on, або Чому прихід Луческу в Динамо – це прекрасно
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Динамо був потрібен "свій Мораєс" – переваги та ризики запрошення Луческу на посаду головного тренера киянУкраїна — 20:30 3732
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"Вдягніть мені на очі шапку" та "елегантне самогубство": як футбольна Україна реагує на призначення Луческу в ДинамоУкраїна — 17:38 8644
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Луческу в Динамо – найжахливіше і катастрофічне рішення в житті Суркісів, – БосянокУкраїна — 17:13 3423
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"Не знаю, як це сприймати": Маркевич оцінив призначення Луческу – Динамо не ШахтарУкраїна — 16:05 26285