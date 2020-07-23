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Мессі та Суарес відриваються на Ібіці – Антонелла вразила ідеальним тілом

21:42 - Читать на русском
Мессі та Суарес відриваються на Ібіці – Антонелла вразила ідеальним тілом
Ліонель Мессі / Фото з соцмереж

Нападники каталонського клубу після закінчення сезону вирішили перезавантажитись на відпочинку у Середземному морі.

Ліонель Мессі та Луїс Суарес вирішили з користю використати тижневу відпустку, надану їм головним тренером Барселони Кіке Сетьєном, аби провести час з родинами на сонячній Ібіці. Однак навіть там зіркам "блаугранас" не вдалось сховатись від нав'язливих папараці.

Мессі встановив історичний рекорд Ла Ліги

Нагадаємо, за підсумками сезону Барселона не змогла завоювати чемпіонство у Ла Лізі, поступившись першою сходинкою мадридському Реалу.

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Теги
Кіке Кіке Сетьєн Ліонель Ліонель Мессі Луїс Луїс Суарес Барселона Барселона Іспанія
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