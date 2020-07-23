Мессі та Суарес відриваються на Ібіці – Антонелла вразила ідеальним тілом

Нападники каталонського клубу після закінчення сезону вирішили перезавантажитись на відпочинку у Середземному морі.

Ліонель Мессі та Луїс Суарес вирішили з користю використати тижневу відпустку, надану їм головним тренером Барселони Кіке Сетьєном, аби провести час з родинами на сонячній Ібіці. Однак навіть там зіркам "блаугранас" не вдалось сховатись від нав'язливих папараці.

Мессі встановив історичний рекорд Ла Ліги

Нагадаємо, за підсумками сезону Барселона не змогла завоювати чемпіонство у Ла Лізі, поступившись першою сходинкою мадридському Реалу.

"Золотий м'яч-2020" скасовано: 6 гравців, які найбільше постраждали від рішення France Football