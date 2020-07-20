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Мессі встановив історичний рекорд Ла Ліги

10:11 - Читать на русском
Мессі встановив історичний рекорд Ла Ліги
Ліонель Мессі / Marca

Форвард Барселони Ліонель Мессі вже всьоме у своїй кар'єрі здобув трофей Пічічі, ставши найкращим бомбардиром Ла Ліги.

Трофей найкращому бомбардиру Ла Ліги сезону 2019/20 Ліонелем Мессі став по-справжньому історичним, повідомляє твіттер Барселони.

Мессі побив рекорд Хаві за кількістю асистів за сезон Ла Ліги

Попередній рекорд належав легендарному Тельмо Саррі, який ставав найкращим голеадором чемпіонату Іспанії 6 разів, тоді як в активі Мессі вже сьомий такий трофей.

Зазначимо, що Мессі вистачило 25 голів, аби виграти перегони бомбардирів. Додамо, що Ліонель водночас став і найкращим асистентом Ла Ліги.

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Теги
Іспанія Ла Ліга Барселона Барселона Пічічі Ліонель Ліонель Мессі
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