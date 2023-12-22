Колишній нападник Барселони Луїс Суарес знову гратиме з Ліонелем Мессі в одній команді.

Мессі, Неймар та Суарес в Барселоні / фото: A. Mounic/L'Équipe

У 2023 році уругваєць виступав за Греміо і був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Бразилії, забивши 17 голів і віддавши 11 результативних передач. Чинна угода Суареса з бразильським клубом закінчується 1 січня 2024 року.

Суарес розкритикував Неймара за перехід в ПСЖ – бомбардир дав пораду зірці збірної Бразилії

Як інформує Фабріціо Романо, Луїс Суарес незабаром приєднається до Інтера Маямі. Уругваєць узгодив всі особисті деталі контакту з американським клубом. Нападник підпише угоду за схемою 1+1.

Нагадаємо, що за Інтер Маямі виступає Ліонель Мессі та український захисник Сергій Кривцов. Суарес та Мессі грали разом за Барселону з 2014 до 2020 року.

Мессі – не єдиний чемпіон світу: легенда Шахтаря, що ризикує в'язницею, та ще 9 суперзірок МЛС