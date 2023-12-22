Месси и Кривцов получат мощное усиление – Суарес согласовал детали контракта с Интер Майами
Бывший нападающий Барселоны Луис Суарес снова будет играть с Лионелем Месси в одной команде.
В 2023 году уругваец выступал за Гремио и был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии, забив 17 голов и отдав 11 результативных передач. Действующее соглашение Суареса с бразильским клубом истекает 1 января 2024 года.
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Как информирует Фабрицио Романо, Луис Суарес вскоре присоединится к Интера Майами. Уругваец согласовал все личные детали контакта с американским клубом. Нападающий подпишет соглашение по схеме 1+1.
Напомним, что за Интер Майами выступает Лионель Месси и украинский защитник Сергей Кривцов. Суарес и Месси играли вместе за Барселону с 2014 до 2020 года.
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