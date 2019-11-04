Капелло: Мілан в біді – у клубі немає особистостей і лідерів

Екс-тренер Мілана Фабіо Капелло розкритикував міланську команду, яка у матчі 11-го туру Серії А на власному полі поступилась Лаціо (1:2).

"Мілан у біді. Гравці у них не видатного рівня. Вони грають зі страхом. У них немає особистостей, і вони не грають відповідно до своєї вартості. Проблеми – в головах гравців Мілана. Коли у вас не найкращий склад, а голова не працює... Нинішня ситуація у клубі може мати наслідки.

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Я не бачу у Мілані лідера, капітана. Мова не про того, хто просто носить капітанську пов'язку, а про гравця, який може доносити свої ідеї до тренера і формувати колектив у роздягальні", – сказав Капелло в ефірі Radio Anch'io Sport.

Нагадаємо, Мілан після 11-ти турів посідає одинадцяту сходинку, набравши 13 залікових балів. Від першого місця його відділяє шістнадцять очок.

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