Матч проти Болівії в рамках групового етапу Копа Амеріка став особливим для капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Напередодні відбувся матч 5-го туру групового етапу Кубка Америки, в якому Аргентина розгромила Болівію з рахунком 4:1. Мессі записав до свого активі дубль та результативну передачу.

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Проте, важлива не лише результативність Лео. Звітна зустріч стала для капітана "альбіселесте" 148-ю у складі національної команди. Відтак, Мессі став одноосібним лідером збірної за кількістю проведених матчів, випередивши Хав'єра Маскерано.

Окрім того, форвард Барселони також залишається найкращим бомбардиром збірної Аргентини, забивши 75 голів.