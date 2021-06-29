Матч против Боливии в рамках группового этапа Копа Америка стал особенным для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Накануне состоялся матч 5-го тура группового этапа Кубка Америки, в котором Аргентина разгромила Боливию со счетом 4:1. Месси записал в свой активе дубль и результативную передачу.

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Однако, важно не только результативность Лео. Отчетная встреча стала для капитана "альбиселесте" 148-й в составе национальной команды. Как следствие, Месси стал единоличным лидером сборной по количеству проведенных матчей, опередив Хавьера Маскерано.

Кроме того, форвард Барселоны также остается лучшим бомбардиром сборной Аргентины, забив 75 голов.