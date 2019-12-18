Мессі, Роналду, ван Дейк і Салах розіграють ще одну престижну нагороду

Україна — 14:55 525
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Ворскла влаштовує кадрову революцію – кілька гравців покидають клуб
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Динамо виставить Родрігеса на трансфер через регулярні порушення режиму, – ЗМІУкраїна — 14:28 3473
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Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України: Динамо та інші команди дізналися суперниківКубок України — 13:22 13932
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"Батько і син тримали банер "Рафа зламався": Бенітес – про стосунки із Роналду, епічне фіаско Шеви і російське "западло"Овертайм — 12:00 4952
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Ультрас Райо Вальєкано атакували президента клубу, який підтримав Зозулю після скандального інцидентуІспанія — 11:00 3711