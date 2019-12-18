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Мессі, Роналду, ван Дейк і Салах розіграють ще одну престижну нагороду

15:37 383 Читать на русском
Мессі, Роналду, ван Дейк і Салах розіграють ще одну престижну нагороду
Мессі, Роналду, ван Дейк – номінанти Globe Soccer Awards

Оголошено фінальний список претендентів на престижну футбольну премію Globe Soccer Awards.

Титул найкращого гравця року розіграють чинний володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі, представники Ліверпуля Вірджил ван Дейк та Мохамед Салах, а також нападник Ювентуса Кріштіану Роналду.

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Останні три роки нагорода діставалась португальцеві, який загалом здобував її рекордні п'ять разів.

Юрген Клопп, Фернанду Сантуш і Ерік тен Хаг стали фіналістами премії "найкращий тренер року". Натомість Ансу Фаті, Ерлінг Холанд та Джейдон Санчо позмагаються за приз "відкриття року".

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Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Мохамед Салах Мохамед Салах Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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