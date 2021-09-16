Від зіркового тріо чекали миттєвої магії. Та й суперник був належний. Брюгге – потенційно найслабший суперник у групі Ліги чемпіонів, тому сміливість Маурісіо Почеттіно цілком можна зрозуміти.

ПСЖ та Атлетіко стартували з нічиїх – асист Соболя і травма Мбаппе зіпсували свято Мессі та Неймара

Однак очікуваного результату здобути не вдалося, і вже після першої спільної появи у стартовому складі форвардам довелося почути на свою адресу чимало критики. Найменше дісталося Мбаппе. Кіліан на старті сезону тягне команду за собою, та й учора встиг відзначитися асистом, а потім покинув поле через травму. Його ж зірковим партнерам дісталося від французьких ЗМІ.

"Примарні", – саме з такою передовицею вийшла сьогодні L'Equipe, наголошуючи на непомітності зірок ПСЖ. Журналісти видання ось так описують гру Нея та Лео: "Не переконливі у атакувальній третині поля, мало залучені у пресинг. Не змогли порушити баланс у матчі проти Брюгге". Оцінки теж відповідні – бразилець отримав лише 4 бали, а в аргентинця на один більше.

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Експерти Le Parisien наголошують, що "коаліція Мессі-Неймар-Мбаппе поки не відповіла на всі запитання. Вперше граючи разом у нинішньому сезоні, вони не сяяли. Жоден із них не забив, та й мало створив у атаці. Зрештою, MNM досі залишається чудовим проектом".

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