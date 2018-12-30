Мессі повернеться в збірну Аргентини та зіграє на Копа Амеріка-2019

Форвард Барселони Ліонель Мессі зіграє на Копа Амеріка-2019, який пройде влітку в Бразилії.

Голова Федерації футболу Аргентини Клаудіо Тапіа натякнув, що Ліонель Мессі зіграє влітку на Копа Амеріка-2019, передає Marca.

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"Лео ніколи не покидав збірну, тому я не сумніваюся, що він повернеться, коли його покличуть", – сказав Тапіа.

Нагадаємо, зірка Барселони призупинив виступи в складі збірної після провального чемпіонату світу-2018, де його команда вилетіла на стадії 1/8 фіналу від Франції.

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