Мессі обговорив повернення у збірну Аргентини – форвард зустрівся зі Скалоні та очільником федерації

Форвард Барселони Ліонель Мессі обговорив можливість повернення в збірну Аргентини з головним тренером Ліонелем Скалоні та президентом федерації футболу.

Президент федерації футболу Аргентини Клаудіо Тапія, головний тренер збірної Ліонель Скалоні та нападник Барселони Ліонель Мессі провели зустріч у Мадриді, повідомляє Marca.

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Зустріч була присвячена питанню можливого повернення 5-разового володаря "Золотого м'яча" до складу "альбіселестес", за яких він не виступає після завершення чемпіонату світу-2018.

Тапія та Скалоні прилітали в Мадрид на фінал Кубка Лібертадорес, в якому Рівер Плейт здолав Боку Хуніорс на Сантьяго Бернабеу і вчетверте став переможцем латиноамериканського аналогу Ліги чемпіонів.