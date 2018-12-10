toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІВЕРПУЛЬ - НАПОЛІ ШАХТАР - ЛІОН

Мессі обговорив повернення у збірну Аргентини – форвард зустрівся зі Скалоні та очільником федерації

21:11 208 Читать на русском
Мессі обговорив повернення у збірну Аргентини – форвард зустрівся зі Скалоні та очільником федерації
Ліонель Мессі / соцмережі

Форвард Барселони Ліонель Мессі обговорив можливість повернення в збірну Аргентини з головним тренером Ліонелем Скалоні та президентом федерації футболу.

Президент федерації футболу Аргентини Клаудіо Тапія, головний тренер збірної Ліонель Скалоні та нападник Барселони Ліонель Мессі провели зустріч у Мадриді, повідомляє Marca.

Мессі як культовий фільм із Золотим м'ячем, Роналду вже не найкращий в Італії, шок Срни – підсумки євровікенду

Зустріч була присвячена питанню можливого повернення 5-разового володаря "Золотого м'яча" до складу "альбіселестес", за яких він не виступає після завершення чемпіонату світу-2018.

Тапія та Скалоні прилітали в Мадрид на фінал Кубка Лібертадорес, в якому Рівер Плейт здолав Боку Хуніорс на Сантьяго Бернабеу і вчетверте став переможцем латиноамериканського аналогу Ліги чемпіонів.

Теги
Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Світ Ліонель Скалоні Ліонель Скалоні Аргентина Аргентина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
46
хв
Барселона
22:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук