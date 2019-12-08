Барселона – Мальорка – 5:2 – відео голів та огляд матчу

Барселона розгромила Мальорку у матчі 16-го туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

"Блаугранас" відкрили рахунок на 7-й хвилині – тер Штеген виконав дальню передачу на Грізманна, а француз втік від захисників і перекинув Маноло Рейну. Через 10 хвилин Мессі прекрасним обвідним ударом подвоїв перевагу своєї команди. Завдяки голу хорватського форварда Будіміра на 35-й хвилині Мальорка спробувала відродити інтригу в грі, але голи Мессі та Суареса відправили гостей у глибокий нокдаун. Особливо слід відзначити гол уругвайця: на 43-й хвилині він фантастичним ударом п'ятою завершив чудову комбінацію своєї команди, зробивши рахунок 4:1. Для Суареса цей гол став восьмим у цьому розіграші Ла Ліги. У другому таймі команди обмінялися голами: Будімір оформив дубль, а Мессі – хет-трик. Аргентинець очолив бомбардирські перегони Ла Ліги, випередивши Каріма Бензема.

Суарес геніально завершив неймовірну комбінацію Барселони – один з найкращих голів сезону

Ця перемога дозволила підопічним Ернесто Вальверде повернутися на перше місце у турнірній таблиці Ла Ліги. "Синьо-гранатові" за додатковими показниками випереджають Реал.

Барселона розгромила Мальорку: хет-трик Мессі після презентації "Золотого м'яча", асист тер Штегена та гол року Суареса