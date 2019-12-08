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Барселона – Мальорка – 5:2 – відео голів та огляд матчу

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Барселона – Мальорка – 5:2 – відео голів та огляд матчу
Барселона – Мальорка – відео голів та огляд матчу

Барселона розгромила Мальорку у матчі 16-го туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

7’ Антуан Грізманн
17’ Ліонель Мессі
41’ Ліонель Мессі
43’ Луїс Суарес
84’ Ліонель Мессі
 
Анте Будімір 36’
Анте Будімір 65’
7’ Антуан Грізманн
17’ Ліонель Мессі
36’ Анте Будімір
41’ Ліонель Мессі
43’ Луїс Суарес
65’ Анте Будімір
84’ Ліонель Мессі

"Блаугранас" відкрили рахунок на 7-й хвилині – тер Штеген виконав дальню передачу на Грізманна, а француз втік від захисників і перекинув Маноло Рейну. Через 10 хвилин Мессі прекрасним обвідним ударом подвоїв перевагу своєї команди. Завдяки голу хорватського форварда Будіміра на 35-й хвилині Мальорка спробувала відродити інтригу в грі, але голи Мессі та Суареса відправили гостей у глибокий нокдаун. Особливо слід відзначити гол уругвайця: на 43-й хвилині він фантастичним ударом п'ятою завершив чудову комбінацію своєї команди, зробивши рахунок 4:1. Для Суареса цей гол став восьмим у цьому розіграші Ла Ліги. У другому таймі команди обмінялися голами: Будімір оформив дубль, а Мессі – хет-трик. Аргентинець очолив бомбардирські перегони Ла Ліги, випередивши Каріма Бензема.

Суарес геніально завершив неймовірну комбінацію Барселони – один з найкращих голів сезону

Ця перемога дозволила підопічним Ернесто Вальверде повернутися на перше місце у турнірній таблиці Ла Ліги. "Синьо-гранатові" за додатковими показниками випереджають Реал.

Барселона розгромила Мальорку: хет-трик Мессі після презентації "Золотого м'яча", асист тер Штегена та гол року Суареса

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Барселона - Мальорка Відеоновини Барселона Барселона Іспанія Мальорка Мальорка
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