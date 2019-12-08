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Бартомеу прокоментував можливий відхід Вальверде з клубу

09:39 603 Читать на русском
Бартомеу прокоментував можливий відхід Вальверде з клубу
Жозеп-Марія Бартомеу та Ернесто Вальверде / Фото з відкритих джерел

Президент каталонської Барселони Жозеп-Марія Бартомеу не виключив, що Ернесто Вальверде може покинути пост головного тренера команди ще до закінчення контракту.

"Його контракт розрахований до 2021 року, але є пункт, при якому навесні клуб і тренер зможуть разом вирішити, чи продовжувати їм співпрацю. Чи залишиться тренер, залежить від багатьох чинників.

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Останнім часом у Барселоні тренери швидко змінювалися. Трьох років має бути достатньо, але рішення мусить прийняти він. Залежить від того, наскільки він буде втомленим", – сказав Бартомеу інтерв'ю El Suplement.

Нагадаємо, після розгрому над Мальоркою (5:2) у матчі 15-го туру каталонський клуб зрівнявся за очками з мадридським Реалом і посідає першу сходинку турнірної таблиці.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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