Мессі презентує "Золотий м’яч" перед матчем Барселона – Мальорка

Черговий, вже шостий, "Золотий м’яч" буде презентовано усім охочим на стадіоні Камп Ноу перед поєдинком 16-го туру чемпіонату Іспанії проти Мальорки.

Каталонська Барселона вже традиційно виставить на загальний огляд головний приз року, здобутий її форвардом – аргентинцем Ліонелем Мессі, повідомляє офіційний Твіттер клубу. "Золотий м’яч" буде доступним для вболівальників перед домашнім поєдинком проти Мальорки, який відбудеться у суботу, 7 грудня, о 21:45.

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Нагадаємо, у понеділок, 2 грудня, нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі було визнано найкращим гравцем 2019 року. Ця перемога зробила Мессі одноосібним рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів" – шість проти п'яти у Кріштіану Роналду. Раніше він отримував приз в 2009, 2010, 2011, 2012 і 2015 роках.

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