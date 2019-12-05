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Мессі презентує "Золотий м’яч" перед матчем Барселона – Мальорка

21:44 163 Читать на русском
Мессі презентує "Золотий м’яч" перед матчем Барселона – Мальорка
Ліонель Мессі / France Football

Черговий, вже шостий, "Золотий м’яч" буде презентовано усім охочим на стадіоні Камп Ноу перед поєдинком 16-го туру чемпіонату Іспанії проти Мальорки.

 

Каталонська Барселона вже традиційно виставить на загальний огляд головний приз року, здобутий її форвардом – аргентинцем Ліонелем Мессі, повідомляє офіційний Твіттер клубу. "Золотий м’яч" буде доступним для вболівальників перед домашнім поєдинком проти Мальорки, який відбудеться у суботу, 7 грудня, о 21:45.

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Нагадаємо, у понеділок, 2 грудня, нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі було визнано найкращим гравцем 2019 року. Ця перемога зробила Мессі одноосібним рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів" – шість проти п'яти у Кріштіану Роналду. Раніше він отримував приз в 2009, 2010, 2011, 2012 і 2015 роках.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Мальорка Мальорка Ліонель Мессі Ліонель Мессі Золотий м'яч Барселона - Мальорка
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