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Абідаль: У гравців Барселони дванадцять "Золотих м'ячів", і половина з них – у Мессі

3 грудня 23:56 112 Читать на русском
Абідаль: У гравців Барселони дванадцять "Золотих м'ячів", і половина з них – у Мессі
Ліонель Мессі / Фото з відкритих джерел

Спортивний директор Барселони Ерік Абідаль прокоментував отримання нападником каталонської команди Ліонелем Мессі шостого "Золотого м'яча".

"Те, що робить Мессі, виняткове. І він робить це дотепер. Він демонструє свій талант щороку. Ми раді, що він виступає за нашу команду. Гравці Барселони виграли дванадцять "Золотих м'ячів" і половина з них належить Мессі.

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Так, він визнав, що відчуває наближення закінчення кар'єри, але він також зазначив, що збирається пограти ще кілька років. Сподіваюсь, він продовжить жити своєю пристрастю. Мессі – справжній професіонал. Думаю, саме з цієї причини він буде продовжувати завойовувати індивідуальні нагороди", – наводить слова Абідаля видання Get French Football News.

Нагадаємо, вчора, 2 грудня, аргентинський нападник здобув черговий "Золотий м’яч". Ця перемога зробила Мессі одноосібним рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів" – шість проти п'яти у Кріштіану Роналду.

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Ліонель Мессі Ліонель Мессі Іспанія Золотий м'яч Ерік Абідаль Ерік Абідаль Барселона Барселона
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