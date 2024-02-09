Федеріко Редондо близький до переходу в МЛС, де гратиме поруч з Мессі, Суаресом і Кривцовим.

Інтер Маямі просунувся у перемовинах щодо трансферу Федеріко Редондо, повідомляє журналіст Сезар Луїс Мерло.

Суарес дебютував за Інтер Маямі – Мессі, Кривцов та Ко зіграли перший матч у 2024 році

Американський клуб готовий заплатити 8 мільйонів доларів Аргентинос Хуніорс за 21-річного хавбека. Така сума влаштовує аргентинців.

Федеріко – син Фернандо Редондо, який провів понад 200 матчів за мадридський Реал. Він вже два сезони грає на дорослому рівні.

Нагадаємо, що за Інтер Маямі виступають колишні зірки Барселони: Мессі, Альба, Бускетс, Суарес. А також Сергій Кривцов.