Федерико Редондо близок к переходу в МЛС, где будет играть рядом с Месси, Суаресом и Кривцовым.

Интер Майами продвинулся в переговорах по трансферу Федерико Редондо, сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

Суарес дебютировал за Интер Майами – Месси, Кривцов и Ко сыграли первый матч в 2024 году

Американский клуб готов заплатить 8 миллионов долларов Аргентинос Хуниорс за 21-летнего хавбека. Такая сумма устраивает аргентинцев.

Федерико – сын Фернандо Редондо, который провел более 200 матчей за мадридский Реал. Он уже два сезона играет на взрослом уровне.

Напомним, что за Интер Майами выступают бывшие звезды Барселоны: Месси, Альба, Бускетс, Суарес. А также Сергей Кривцов.