Мессі отримуватиме зарплату у криптовалюті
17:55 - Читать на русском
Паризький клуб намагається знаходити сучасні рішення фінансових питань.
Частина зарплати Ліонеля Мессі у ПСЖ буде виплачуватись криптовалютою, повідомляє The Telegraph.
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Точні цифри не називаються, але джерело запевняє про вагому частину від прибутку 34-річного аргентинця. За інформацією ЗМІ, новоспечений форвард віце-чемпіона Франції отримуватиме у Парижі близько 40 млн євро на рік та стільки ж підйомних.
Нагадаємо, Мессі приєднався до ПСЖ на правах вільного агента, не зумівши продовжити співпрацю з Барселоною.
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