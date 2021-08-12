Частина зарплати Ліонеля Мессі у ПСЖ буде виплачуватись криптовалютою, повідомляє The Telegraph.

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Точні цифри не називаються, але джерело запевняє про вагому частину від прибутку 34-річного аргентинця. За інформацією ЗМІ, новоспечений форвард віце-чемпіона Франції отримуватиме у Парижі близько 40 млн євро на рік та стільки ж підйомних.

Нагадаємо, Мессі приєднався до ПСЖ на правах вільного агента, не зумівши продовжити співпрацю з Барселоною.

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