Часть зарплаты Лионеля Месси в ПСЖ будет выплачиваться криптовалютой, сообщает The Telegraph.

Месси подыскал себе роскошное жилье в Париже – стоимость поражает воображение

Точные цифры не называются, но источник уверяет о весомой части от прибыли 34-летнего аргентинца. По информации СМИ, новоиспеченный форвард вице-чемпиона Франции будет получать в Париже около 40 млн евро в год и столько же подъемных.

Напомним, Месси присоединился к ПСЖ на правах свободного агента, не сумев продолжить сотрудничество с Барселоной.

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