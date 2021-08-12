Месси будет получать зарплату в криптовалюте
17:55 - Читати українською
Парижский клуб пытается находить современные решения финансовых вопросов.
Часть зарплаты Лионеля Месси в ПСЖ будет выплачиваться криптовалютой, сообщает The Telegraph.
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Точные цифры не называются, но источник уверяет о весомой части от прибыли 34-летнего аргентинца. По информации СМИ, новоиспеченный форвард вице-чемпиона Франции будет получать в Париже около 40 млн евро в год и столько же подъемных.
Напомним, Месси присоединился к ПСЖ на правах свободного агента, не сумев продолжить сотрудничество с Барселоной.
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