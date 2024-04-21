В матче 10-го тура МЛС Интер Майами дома одолел Нэшвилл (3:1). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов в этой новости на "Футбол 24".

МЛС, 10-й тур

Интер Майами – Нэшвилл – 3:1

Голы: Месси, 11, 81 (п.), Бускетс, 39 – Негри, 2 (аг.)

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Уже на 2-й минуте поединка Негри срезал мяч в свои ворота после углового и Нэшвилл вышел вперед. Однако один из главных аутсайдеров Восточной конференции торжествовал недолго. Месси уже совсем скоро прорвался по левому флангу, вошел в штрафную, обошел защитника и пробил – кипер в падении остановил мяч, который отскочил к Суаресу. Уругваец спешил замкнуть, но зацепился за соперника, который постелился в подкате и сфера снова отскочила к Месси. Аргентинец добил круглого в сетку и восстановил статус-кво.

В середине тайма Томас Авилес дважды в одном эпизоде спас Интер: сначала он успел догнать соперника, который выходил один на один и помешал пробить, а через мгновение вынес мяч уже из пустых ворот. Гости ответили тем же самым: Суарес на 37-й минуте уже видел сферу в сетке пробивая с острого угла в пустые ворота, но неожиданно там появился защитник, который успел выбить мяч.

Незадолго до перерыва Бускетс все-таки увеличил преимущество Интера, удачно замкнув головой навес с углового от Месси. В конце матча Афонсо сбили в штрафной Нэшвилла и арбитр указал на отметку. Месси с пенальти легко переиграл кипера.

Очередная победа Интера, которая закрепила майямцев на вершине турнирной таблицы Восточной конференции – в активе "цапель" 18 очков.

К слову, украинский защитник Сергей Кривцов не попал даже в заявку – наш земляк продолжает залечивать травму.

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