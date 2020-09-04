Зірка Барселони Ліонель Мессі може не покинути клуб після багатьох скандалів, пов'язаних з його відходом.

Головною причиною такого рішення стала непохитна позиція Барселони з продажу футболіста, повідомляє Marca. Президент клубу Жозеп Бартомеу не має наміру відпускати Мессі, в зв'язку з чим капітану залишається тільки звернутися в суд для розірвання контракту. Цей варіант не здається гравцю прийнятним.

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Зазначається, що Ліонель не хоче залишати Барселону з конфліктом, згадуючи приклад форварда Неймара. Мессі хотів узгодженого з клубом відходу, а не покинути рідний клуб шляхом судових розглядів.

Нагадаємо, в Іспанії розгорівся справжній скандал через бажання 33-річного аргентинця покинути каталонський гранд. ЗМІ називають Манчестер Сіті найімовірнішим претендентом на Ліонеля.

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