Нападнику збірної Франції Кіліану Мбаппе не вистачило кілька голосів, щоб здобути нагороду.

Нагороду найкращого гравця за версією ФІФА отримав Ліонель Мессі. Його одноклубник Кіліан Мбаппе посів друге місце, а нападник Реала Карім Бензема – третє.

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Згідно з результатами, які оприлюднила ФІФА, паризькому нападнику не вистачило 8 балів до першого місця. Мессі набрав 52 очки, а Кіліан – 44. Нападник "вершкових" отримав 34 бали.

Нагадаємо, що в трьох ключових номінаціях премії The Best перемогу здобули представники аргентинської збірної. Окрім Мессі, нагороди отримали Скалоні, який був визнаний найкращим тренером, та Мартінес, який забрав нагороду найкращому голкіперу.

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