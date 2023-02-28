Месси обошел Мбаппе на 8 баллов – ФИФА обнародовала результаты голосования The Best-2022
Нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе не хватило несколько голосов, чтобы получить награду.
Награду лучшего игрока по версии ФИФА получил Лионель Месси. Его одноклубник Килиан Мбаппе занял второе место, а нападающий Реала Карим Бензема – третье.
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Согласно результатам, обнародованным ФИФА, парижскому нападающему не хватило 8 баллов до первого места. Месси набрал 52 очка, а Килиан – 44. Нападающий "сливочных" получил 34 балла.
Напомним, что в трех ключевых номинациях премии The Best победили представители аргентинской сборной. Кроме Месси, награды получили Скалони, признанный лучшим тренером, и Мартинес, забравший награду лучшему голкиперу.
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