Керманич "альбіселесте" Ліонель Скалоні оголосив склад з 27 гравців, серед яких 4 воротарі.

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Ліонель Мессі набирає форму після коронавірусу, тому отримав відпочинок. Семиразовий володар "Золотого м'яча" вперше за понад 5 років повністю пропустить збір національної команди на офіційні матчі. Востаннє таке траплялось у жовтні 2016-го, коли травмованого Лео не викликали на матчі відбору ЧС-2018. Після цього Мессі виступав у кожному циклі і проводив бодай одну гру (ігнорування товариських зустрічей було у жовтні 2019-го).

Додамо, що під час найближчого збору Аргентина зустрінеться з Чилі (28 січня) та Колумбією (2 лютого). Підопічні Скалоні вже гарантували собі прямий вихід на ЧС-2022.

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