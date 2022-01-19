Рулевой "альбиселесте" Лионель Скалони объявил состав из 27 игроков, среди которых 4 вратаря.

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Лионель Месси набирает форму после коронавируса, поэтому получил отдых. Семикратный обладатель "Золотого мяча" впервые за более чем 5 лет полностью пропустит сбор национальной команды на официальные матчи. В последний раз такое случалось в октябре 2016-го, когда травмированного Лео не вызвали на матчи отбора ЧМ-2018. После этого Месси выступал в каждом цикле и проводил хотя бы одну игру (игнорирование товарищеских встреч было в октябре 2019-го).

Добавим, что во время ближайшего сбора Аргентина встретится с Чили (28 января) и Колумбией (2 февраля). Подопечные Скалони уже гарантировали себе прямой выход на ЧМ-2022.

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