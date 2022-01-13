Бразилія оголосила заявку на матчі відбору чемпіонату світу – відсутність Неймара і повернення 38-річного Алвеса
Головний тренер збірної Бразилії Тіте визначився зі списком гравців на черговий етап відбору ЧС-2022.
Заявка "селесао" складається з 26 футболістів, серед яких троє голкіперів.
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Збірній Бразилії не допоможе Неймар, який саме повинен завершувати відновлення після травми гомілкостопу. Натомість повертається Дані Алвес – під час минулого збору 38-річного оборонця проігнорували. Ветеран Барселони має всі шанси провести свій 120-й поєдинок у футболці національної команди (наразі є 119).
Упродовж цього циклу Бразилія гратиме проти Еквадору (27 січня, виїзд) і Парагваю (2 лютого, вдома). Команда Тіте давно гарантувала собі прямий вихід на ЧС, тому може дозволити собі певні експерименти.
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