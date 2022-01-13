Заявка "селесао" складається з 26 футболістів, серед яких троє голкіперів.

Луїс Фабіано змушений завершити кар'єру – чотири роки боротьби задля повернення у футбол виявилися марними

Збірній Бразилії не допоможе Неймар, який саме повинен завершувати відновлення після травми гомілкостопу. Натомість повертається Дані Алвес – під час минулого збору 38-річного оборонця проігнорували. Ветеран Барселони має всі шанси провести свій 120-й поєдинок у футболці національної команди (наразі є 119).

Упродовж цього циклу Бразилія гратиме проти Еквадору (27 січня, виїзд) і Парагваю (2 лютого, вдома). Команда Тіте давно гарантувала собі прямий вихід на ЧС, тому може дозволити собі певні експерименти.

Тете у збірній України: чому це реальніше, ніж ви думаєте?