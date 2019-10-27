Мессі назвав найкращого нападника, якого коли-небудь бачив

Аргентинський форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі зізнався, що вважає найкращим форвардом знаменитого бразильського футболіста Роналдо.

"Роналдо був справжнім феноменом. Він найкращий з усіх нападників, яких я коли-небудь бачив. Він був просто неймовірний", – наводить слова Мессі TyC Sports.

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Нагадаємо, Роналдо виступав в складі таких клубів, як: Крузейро (Бразилія), ПСВ (Голандія), Барселона (Іспанія), Інтер (Італія), Реал (Іспанія), Мілан (Італія) та Корінтіанс (Бразилія). У складі збірної Бразилії Роналдо двічі ставав чемпіоном світу (1994, 2002), а також вигравав Кубок Америки (1997, 1999). У 2011 році бразильський форвард оголосив про завершення професійної кар'єри, а 2018-го став власником і президентом іспанського клубу Реал Вальядолід, за який виступає наш Андрій Лунін.

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