Незадовго до фіналу ЧС-2022 Кіліан Мбаппе заявив, що вважає європейський футбол сильнішим за американський. Після перемоги Аргентини над Францією нападник ПСЖ став об'єктом тролінгу.

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Все почалося ще в роздягальні Аргентини на стадіоні в Катарі (тут відзначився голкіпер Еміліано Мартінес), а продовжилося у Буенос-Айресі після повернення "альбіселесте" на батьківщину. Тут головною дійовою особою став Ліонель Мессі.

Автобус з командою їхав із летовища до будинку федерації футболу Аргентини. Гравці сиділи на відкритій платформі, а фанати кинули Мессі іграшку черепашки-ніндзя (з цим персонажем часто асоціюють Кіліана Мбаппе). Ліонель спіймав її, оглянув, розреготався і кинув униз.

Нагадаємо, Мбаппе став найкращим бомбардиром ЧС-2022, забивши 8 голів. Його одноклубник по ПСЖ – Ліонель Мессі – забив 7, але здобув головну нагороду, ставши чемпіоном світу.

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