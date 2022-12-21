Троллинг Килиана Мбаппе в Аргентине переходит все границы. Сеть разрывает видео с участием Лионеля Месси.

Незадолго до финала ЧМ-2022 Килиан Мбаппе заявил, что считает европейский футбол сильнее южноамериканского. После победы Аргентины над Францией нападающий ПСЖ стал объектом троллинга.

Тишина для Мбаппе и непристойный жест: герой сборной Аргентины зажег после победы на ЧМ-2022

Все началось еще в раздевалке Аргентины на стадионе в Катаре (здесь отличился голкипер Эмилиано Мартинес), а продолжилось в Буэнос-Айресе после возвращения "альбиселесте" на родину. Здесь главным действующим лицом стал Лионель Месси.

Автобус с командой ехал из аэродрома к зданию федерации футбола Аргентины. Игроки сидели на открытой платформе, а фанаты бросили Месси игрушку черепашки-ниндзя (с этим персонажем часто ассоциируют Килиана Мбаппе). Лионель поймал ее, осмотрел, расхохотался и бросил вниз.

Напомним, Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022, забив 8 голов. Его одноклубник по ПСЖ – Лионель Месси – забил 7, но получил главную награду, став чемпионом мира.

"Макрон попросил Францию проиграть, чтобы сохранить лицо Месси": респект украинским электрикам и конец вечной дискуссии