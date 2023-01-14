Нападник ПСЖ та збірної Аргентини, як і Кріштіану Роналду, може опинитися в Саудівській Аравії.

Приходу Кріштіану Роналду в Аль-Наср саудитам замало – вони хочуть бачити у своєму чемпіонаті ще й Ліонеля Мессі. Якщо раніше повідомляли про інтерес Аль-Хіляля, то зараз з'явився ще один клуб.

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Підписати 35-річного аргентинця хоче ще й Аль-Іттіхад. Обидва клуби готові платити Мессі 350 мільйонів євро за рік – це майже вдвічі більше, ніж отримує Кріштіану Роналду (200 млн). Аль-Іттіхад та Аль-Хіляль вже звернулися до влади за фінансовою підтримкою, щоб отримати гроші на запрошення Мессі, повідомляє Marca.

Аль-Хіляль ще влітку 2022-го хотів підписати Роналду, однак завадили санкції ФІФА. У підсумку португалець залишився в МЮ, але у листопаді таки покинув англійський клуб, після чого переїхав до Саудівської Аравії. Але не в Аль-Хіляль, а до його ворога – Аль-Насра.

Угода Ліонеля Мессі з ПСЖ розрахована до завершення поточного сезону, однак клуб близький до підписання нового контракту з чемпіоном світу.

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