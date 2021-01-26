Історичний перехід Ліонеля Мессі з Барселони в інший клуб набуває все чіткіших обрисів.

"Я маю інформацію про те, що Ліонель Мессі і вся його родина ходять на уроки французької мови. Хіба потрібно брати уроки французької, щоб підписати контракт з Манчестер Сіті? Це не мало б сенсу.

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Моє джерело дуже надійне. Крім того, Барса перебуває у фінансовій кризі і більше не може підтримувати зарплату Мессі. Його дружина також буде брати участь у виборі між Парижем і Манчестером. Париж утримує ініціативу", – заявив журналіст Жоффре Гаретьє у ефірі Canal+.

Нагадаємо, влітку контракт Мессі з Барселоною завершується, тому аргентинець вже зараз має право домовлятися з іншими клубами.

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