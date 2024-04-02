"Зараз працюємо над тим, як діятимемо у грі проти Чорноморця. Ця команда, яка грає один в один, дуже агресивна, непоступлива. Необхідно підготуватись до цього матчу. Відпрацьовуємо сьогодні гру віч-на-віч.

Я думаю, Чорноморець – команда з великими амбіціями, великим характером. Вона показує це щодня, демонструє це на футбольному полі. Проти цієї команди дуже важко грати грандам. Вони це показали проти Полісся, показали чудову гру. Ми вмотивовані – це півфінал. Для нас цей матч є дуже важливим, ми давно не вигравали кубок України.

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Потрібно подивитися відео, у нас є тренери, які готують нам відео, показують з ким і як потрібно працювати на футбольному полі. Подивимося відео та детальніше розберемо командні дії. Подивимося на особистості. Авагімян – це Мессі Чорноморця. Потрібно обережно зіграти із ним.

Важливо показати характер і наші амбіції у цій грі. Ми хочемо пройти у фінал і виграти трофей для наших уболівальників, фанатів, які захищають нашу країну, що знаходяться на боці добра. Хочемо порадувати їх, показати гарну атакувальну гру та перемогти

Це один матч. Ніхто не знає, що буде у цій грі. Будь-яка команда може обіграти гранда. Дуже непередбачуваний матч, півфінал кубка – гарна вивіска для фанатів та команд. Далі залишається лише фінал. Усі команди у кубку непоступливі. Чорноморець це показав, пройшовши до півфіналу", – поділився Бондар у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

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