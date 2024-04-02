“Сейчас работаем над тем, как будем действовать в игре против Черноморца. Эта команда, которая играет один в один, очень агрессивная, неуступчивая. Необходимо подготовиться к этому матчу. Отрабатываем сегодня игру один на один.

Я думаю, Черноморец – команда с большими амбициями, большим характером. Она показывает это каждый день, демонстрирует это на футбольном поле. Против этой команды очень тяжело играть грандам. Они это показали против Полесья, показали великолепную игру. Мы мотивированы – это полуфинал. Для нас этот матч является очень важным, мы давно не выигрывали кубок Украины.

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Нужно посмотреть видео, у нас есть тренеры, которые готовят нам видео, показывают с кем и как нужно работать на футбольном поле. Посмотрим видео и детальнее разберем командные действия. Посмотрим на личности. Авагимян – это Месси Черноморца. Нужно осторожно сыграть с ним осторожно.

Важно показать характер и наши амбиции в этой игре. Мы хотим пройти в финал и выиграть трофей для наших болельщиков, фанатов, которые защищают нашу страну, находящихся на стороне добра. Хотим порадовать их, показать хорошую атакующую игру и победить

Это один матч. Никто не знает, что будет в этой игре. Любая команда может обыграть гранда. Очень непредсказуемый матч, полуфинал кубка – хорошая вывеска для фанатов и команд. Далее остается только финал. Все команды в кубке неуступчивые. Черноморец это показал, пройдя в полуфинал", – поделился Бондарь в комментарии YouTube-канала Шахтера.

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