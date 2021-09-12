"Мессі часто запитував мене, що у нас з тренером відбулося": П'яніч – про непрості відносини з Куманом
Півзахисник Бешикташа Міралем П'яніч, права на якого належать Барселоні, продовжив висловлюватись щодо наставника каталонців Рональда Кумана.
"Ставлення Кумана до мене не розумів ніхто. Навіть Мессі, який часто запитував мене, що у нас з тренером відбулося. Я не міг залишитися в Барселоні з Куманом. Я б втратив ще рік, а я хотів грати.
Барселона офіційно відпустила П'яніча в Бешикташ
Ювентус контактував з моїм агентом, але працювати на трансферному ринку завжди непросто. Я б хотів повернутися в Юве і зробив би все заради того, щоб грати під керівництвом Аллегрі. Я люблю Ювентус і перебуваю в чудових стосунках з президентом Аньєллі", – наводить слова П'яніча Marca з посиланням на Tuttosport.
До слова, Міралем перебрався до "блаугранас" влітку 2020 року та відіграв у 30 матчах у всіх турнірах, здебільшого виходячи на заміну. Поточний сезон боснієць проведе у складі турецького Бешикташа.
ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021