"Ставлення Кумана до мене не розумів ніхто. Навіть Мессі, який часто запитував мене, що у нас з тренером відбулося. Я не міг залишитися в Барселоні з Куманом. Я б втратив ще рік, а я хотів грати.

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Ювентус контактував з моїм агентом, але працювати на трансферному ринку завжди непросто. Я б хотів повернутися в Юве і зробив би все заради того, щоб грати під керівництвом Аллегрі. Я люблю Ювентус і перебуваю в чудових стосунках з президентом Аньєллі", – наводить слова П'яніча Marca з посиланням на Tuttosport.

До слова, Міралем перебрався до "блаугранас" влітку 2020 року та відіграв у 30 матчах у всіх турнірах, здебільшого виходячи на заміну. Поточний сезон боснієць проведе у складі турецького Бешикташа.

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