"Отношение Кумана ко мне не понимал никто. Даже Месси часто спрашивал меня, что у нас с тренером произошло. Я не мог остаться в Барселоне с Куманом. Я бы потерял еще год, а я хотел играть.

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Ювентус контактировал с моим агентом, но работать на трансферном рынке всегда непросто. Я бы хотел вернуться в Юве и сделал бы все ради того, чтобы играть под руководством Аллегри. Я люблю Ювентус и нахожусь в прекрасных отношениях с президентом Аньелли", – приводит слова Пьянича Marca со ссылкой на Tuttosport.

К слову, Миралем перебрался в "блаугранас" летом 2020 года и сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в основном выходя на замену. Текущий сезон босниец проведет в составе турецкого Бешикташа.

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