"Месси часто спрашивал меня, что у нас с тренером произошло": Пьянич – о непростых отношениях с Куманом
Полузащитник Бешикташа Миралем Пьянич, права на которого принадлежат Барселоне, продолжил высказываться по поводу наставника каталонцев Рональда Кумана.
"Отношение Кумана ко мне не понимал никто. Даже Месси часто спрашивал меня, что у нас с тренером произошло. Я не мог остаться в Барселоне с Куманом. Я бы потерял еще год, а я хотел играть.
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Ювентус контактировал с моим агентом, но работать на трансферном рынке всегда непросто. Я бы хотел вернуться в Юве и сделал бы все ради того, чтобы играть под руководством Аллегри. Я люблю Ювентус и нахожусь в прекрасных отношениях с президентом Аньелли", – приводит слова Пьянича Marca со ссылкой на Tuttosport.
К слову, Миралем перебрался в "блаугранас" летом 2020 года и сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в основном выходя на замену. Текущий сезон босниец проведет в составе турецкого Бешикташа.
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