Жауме Льопіс, який раніше був у раді директорів Барселони, різко розкритикував діяльність керівництва клубу.

Функціонер заявив, що розмови про повернення Мессі в Барселону – чистий популізм. "Я впевнений, що Мессі не прийде. Його трансфер вимагатиме нових фінансових "важелів". Це чергова димова завіса, щоб прикрити проблеми клубу", – цитує Льопіса Marca.

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Колишній менеджер Лапорти розкритикував президента також за нецільове використання коштів. Півтора мільярда євро були виділені на весь комплекс клубу, а Лапорта всі гроші спрямував на реконструкцію Камп Ноу.

Окрім цього, Льопіс піддав сумнівам правильність продажу телеправ на багато років вперед. "Лапорта заклав найважливіші ресурси. Виникне борг в 3-4 мільярди євро, який неможливо повернути", – сказав фахівець.