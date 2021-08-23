"Травмовані гравці, охорона, яка не впоралася. Матч Ніцци та Марселя за жодних обставин не повинен був поновитися. Сумне рішення. Пишаюся своєю командою, яка не піддалася на цей цирк", – написав Паян у своєму твіттері.

Фанати Ніцци прорвалися на поле і побили гравців Марселя – відео інциденту

"Це рішення не має нічого спільного зі спортивним духом. Лізі потрібно було перервати матч, скасувати його і переграти. Подібне рішення є неприйнятним. Гравці були в становищі, в якому було неможливо продовжити матч. Ми не граємо в футбол так, ніби ми йдемо на війну. Це не війна і не битва", – зазначив Паян у коментарі Le Parisien.

Зазначимо, що матч між Марселем та Ніццею не дограли через сутичку провансальців та фанатів "орлят". Уболівальники почали закидувати Дімітрі Пайє різноманітними предметами, а гравець відповів тим же. Розлючені фанати почали вибігати на поле, влаштувавши розбірки з гравцями суперника.

Як наслідок, гравці Марселя відмовились повертатись на поле. Арбітр дав фінальний свисток, а провансальцям тепер загрожує технічна поразка.

Ліон безвольно зганьбився з дебютантом, Кухаревич та Труа не дотиснули Страсбур, фани Ніцци зірвали матч проти Марселя