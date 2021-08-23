"Травмированные игроки, охрана, которая не справилась. Матч Ниццы и Марселя ни при каких обстоятельствах не должен был возобновиться. Печальное решение. Горжусь своей командой, которая не поддалась на этот цирк", – написал Пайан в своем твиттере.

Фанаты Ниццы прорвались на поле и избили игроков Марселя – видео инцидента

"Это решение не имеет ничего общего со спортивным духом. Лиге нужно было прервать матч, отменить его и переиграть. Подобное решение является неприемлемым. Игроки были в положении, в котором было невозможно продолжить матч. Мы не играем в футбол так, будто мы идем на войну. Это не война и не битва", – отметил Пайан в комментарии Le Parisien.

Отметим, что матч между Марселем и Ниццей не доиграли из-за стычки провансальцев и фанатов "орлят". Болельщики начали забрасывать Димитри Пайе различными предметами, а игрок ответил тем же. Разъяренные фанаты начали выбегать на поле, устроив разборки с игроками соперника.

Как следствие, игроки Марселя отказались возвращаться на поле. Арбитр дал финальный свисток, а провансальцам теперь грозит техническое поражение.

Лион безвольно опозорился с дебютантом, Кухаревич и Труа не дожали Страсбур, фаны Ниццы сорвали матч против Марселя