Журналист Игорь Бурбас рассказал о телефонном разговоре с именитым украинским тренером Мироном Маркевичем, которого сватали на пост наставника сборной Украины.

"Мне даже не предлагали сборную. Просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров. Сказали и дальше возглавлять комитет (национальных сборных Украины – прим.). Я подал в отставку", – отметил Маркевич в беседе с Бурбасом.

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Также Мирон Богданович возмутился из-за того, что СМИ подавали информацию о том, что ему не удалось договориться об условиях контракта на посту главного тренера сборной Украины из-за своей требовательности.

Напомним, нового руководителя должны избрать уже 9 августа, когда состоится заседание Исполкома УАФ. Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 годы, проведя 52 официальные встречи. Достижением специалиста за это время был выход в четвертьфинал Евро-2020, где Украина уступила Англии.

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