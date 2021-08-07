Маркевич оголосив про відхід з УАФ та підтвердив призначення Реброва наступним наставником збірної України
Колишній наставник Металіста, Дніпра та низки інших клубів Мирон Маркевич розповів, що вирішив покинути посаду голови комітету національних збірних України.
"Я вважаю, що вірою і правдою служив українському футболу п'ять років, обіймаючи цю посаду в УАФ. За цей час національна збірна України завоювала право виступати у фінальній частині чемпіонату Європи, де фінішувала у вісімці найкращих, молодіжна збірна стала чемпіоном світу. Успіхів досягли і збірні інших вікових груп.
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Також важливо, що в рядах збірних прогресували молоді футболісти, які зараз на увазі навіть у іменитих зарубіжних клубів. Я вдячний всім, хто всі ці роки підтримував мене. Однак після закінчення чемпіонату Європи мене все частіше переслідувала думка, що я ще не сказав свого останнього слова, як тренер. Тому і вирішив, що з роботою функціонера пора закінчувати.
Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати", – поділився Маркевич у коментарі meta-ratings. Зазначимо, що вчора, 6 серпня, стало відомо, що УАФ не вдалось домовитись з Мироном Маркевичем щодо контракту.
Нагадаємо, нового керманича мають обрати вже 9 серпня, коли відбудеться засідання Виконкому УАФ. Андрій Шевченко очолював збірну України з 2016 по 2021 роки, провівши 52 офіційні зустрічі. Найбільшим досягненням фахівця за цей час був вихід у чвертьфінал Євро-2020, де Україна поступилась Англії.
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