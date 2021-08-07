"Я вважаю, що вірою і правдою служив українському футболу п'ять років, обіймаючи цю посаду в УАФ. За цей час національна збірна України завоювала право виступати у фінальній частині чемпіонату Європи, де фінішувала у вісімці найкращих, молодіжна збірна стала чемпіоном світу. Успіхів досягли і збірні інших вікових груп.

Ребров очолить збірну України – ЗМІ розсекретив умови контракту фахівця

Також важливо, що в рядах збірних прогресували молоді футболісти, які зараз на увазі навіть у іменитих зарубіжних клубів. Я вдячний всім, хто всі ці роки підтримував мене. Однак після закінчення чемпіонату Європи мене все частіше переслідувала думка, що я ще не сказав свого останнього слова, як тренер. Тому і вирішив, що з роботою функціонера пора закінчувати.

Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати", – поділився Маркевич у коментарі meta-ratings. Зазначимо, що вчора, 6 серпня, стало відомо, що УАФ не вдалось домовитись з Мироном Маркевичем щодо контракту.