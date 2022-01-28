"Як прийняла команда? Дуже добре! Намагаюся швидше адаптуватись, щоб бути на одному рівні з командою.

Коноплянка завершує відхід із Шахтаря – європейський клуб обіцяє місце в основі

Кого знав з футболістів Шахтаря? Мені дуже подобалися Дуглас Коста та Тайсон – хлопці, які вже пройшли Шахтар. До переходу в клуб спілкувався з Фернандо та Додо, питав про команду, думав, йти чи не йти, але вони говорили лише добре.

Моя позиція? Я грав на позиціях флангового півзахисника та нападника, але найзручніше – на фланзі у захисті.

Мої цілі на 2022 рік? Насамперед треба здобувати титули, враховуючи, що ти граєш у Шахтарі", – цитує Тобіаса сайт "гірників".

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