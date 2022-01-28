"Мне очень нравились Дуглас Коста и Тайсон": Тобиас – об адаптации в Шахтере и целях на 2022 год
Бразильский защитник Шахтера Винисиус Тобиас доволен в донецком клубе.
"Как приняла команда? Отлично! Стараюсь быстрее адаптироваться, чтобы быть на одном уровне с командой.
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Кого знал из футболистов Шахтера? Мне очень нравились Дуглас Коста и Тайсон – ребята, которые уже прошли Шахтер. До перехода в клуб общался с Фернандо и Додо, спрашивал о команде, думал, идти или не идти, но они говорили только хорошо.
Моя позиция? Я играл на позициях флангового полузащитника и нападающего, но удобнее всего – на фланге в защите.
Мои цели на 2022 год? В первую очередь, нужно добывать титулы, учитывая, что ты играешь в Шахтере", – цитирует Тобиаса сайт "горняков".
Шахтер заплатил Интернасьоналу за Винисиуса около 6 млн евро.
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