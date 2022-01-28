"Как приняла команда? Отлично! Стараюсь быстрее адаптироваться, чтобы быть на одном уровне с командой.

Коноплянка завершает уход из Шахтера – европейский клуб обещает место в основе

Кого знал из футболистов Шахтера? Мне очень нравились Дуглас Коста и Тайсон – ребята, которые уже прошли Шахтер. До перехода в клуб общался с Фернандо и Додо, спрашивал о команде, думал, идти или не идти, но они говорили только хорошо.

Моя позиция? Я играл на позициях флангового полузащитника и нападающего, но удобнее всего – на фланге в защите.

Мои цели на 2022 год? В первую очередь, нужно добывать титулы, учитывая, что ты играешь в Шахтере", – цитирует Тобиаса сайт "горняков".

Шахтер заплатил Интернасьоналу за Винисиуса около 6 млн евро.

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