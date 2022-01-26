Коноплянка у найближчі дні має розірвати контракт з Шахтарем та вже має варіанти у Європі, стверджує журналіст Ігор Бурбас.

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Євген може продовжити кар'єру в Туреччині або Австрії. Цікаво, що австрійський ЛАСК обіцяє вінгеру місце в основному складі. Коноплянка має намір знову вибороти місце у збірній України. Додамо, що ЛАСК наразі посідає 9 місце у турнірній таблиці та перебуває у зоні боротьби за виживання – турнірна таблиця буде поділена на 2 частини по завершенні першого кола.

Нагадаємо, Євгена не взяли на збори з Шахтарем і він перебуває у пошуках нового клубу. Його контракт з донеччанами завершується наприкінці поточного сезону.

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