"Боявся та переживав за здоров'я гравців. На щастя, зустрілися дві команди професіоналів, які один до одного належали до fair-play. Складне поле, важко було контролювати м'яч, встояти на ногах. У другому таймі трохи розтануло, тоді нам стало легше грати, краще контролювали перебіг матчу.

Верес – Динамо – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Для нас було важливо не давати Вересу переходити центр поля та навішувати до нашої штрафної. Будь-який навіс та боротьба у штрафному могли бути не на нашу користь. Верес багато подає до штрафного майданчика. Якщо не помиляюся, 3-а чи 4-а команда ліги за кількістю навісів. Ми практично перекрили ці передачі. Якщо не вдавалося – добре страхували одне одного.

Епізод з перебиванням пенальті? Я бачу гравців Вереса у штрафному майданчику, першим увійшов їхній захисник, не бачу своїх футболістів. VAR, мабуть, інтерпретував інакше цей епізод. Вважаю, що це чистий гол. Мене це не дивує, бо не вперше зустрічаємось із цим.

У тому ж матчі з Ворсклою VAR призначив пенальті, якого не було. Нам треба бути ще більш уважними, щоб виключити такі моменти. Напевно, кожен має право на помилку. VAR теж помилився, це частина футболу", – зазначив Луческу в ефірі УПЛ Online.

Зазначимо, що Динамо розбило Верес (3:0), а судді на початку другого тайму змусили Віктора Циганкова перебити пенальті, оскільки гравці киян вбігли у штрафний до удару. Друга спроба вийшла невдалою – вінгер пробив повз ворота.

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