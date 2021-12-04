"Боялся и переживал за здоровье игроков. К счастью, встретились две команды профессионалов, которые друг к другу относились по fair-play. Сложное поле, тяжело было контролировать мяч, устоять на ногах. Во втором тайме немного растаяло, тогда нам стало легче играть, лучше контролировали ход матча.

Верес – Динамо – 0:3 – видео голов и обзор матча

Для нас было важно не давать Вересу переходить центр поля и навешивать в наш штрафной. Любой навес и борьба в штрафной могли быть не в нашу пользу. Верес много подает в штрафную. Если не ошибаюсь, 3-я или 4-я команда лиги по количеству навесов. Мы практически перекрыли эти передачи. Если не удавалось – хорошо страховали друг друга.

Эпизод с перебиванием пенальти? Я вижу игроков Вереса в штрафной, первым вошел их защитник, не вижу своих футболистов. VAR, вероятно, интерпретировал иначе этот эпизод. Полагаю, что это чистый гол. Меня это не удивляет, потому что не впервые сталкиваемся с этим.

В том же матче с Ворсклой VAR назначил пенальти, которого не было. Нам нужно быть еще внимательнее, чтобы исключить такие моменты. Наверное, у каждого есть право на ошибку. VAR тоже ошибся, это часть футбола", – отметил Луческу в эфире УПЛ Online.

Отметим, что Динамо разбило Верес (3:0), а судьи в начале второго тайма заставили Виктора Цыганкова перебить пенальти, поскольку игроки киевлян вбежали в штрафную до удара. Вторая попытка получилась неудачной – вингер пробил мимо ворот.

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